Apple: ecco i vincitori dell'App Store Award 2023

Apple ha appena annunciato i vincitori dell’App Store Award 2023; pochissimi giorni or sono infatti, ha evidenziato quali sono state le migliori applicazioni e i migliori giochi per iPhone, iPad, Mac e non solo. Sono state premiate 14 aziende in totale grazie al team editoriale globale della compagnia di Cupertino.

App Store Award 2023: uno sguardo alle app vincitrici

Stando a quanto afferma la società americana, le app vincitrici dell’App Store Award 2023 hanno fornito agli utenti “un’esperienza d’utilizzo significativa” e hanno portato ad avere un impatto sulla cultura di un determinato posto/luogo. Si legge poi, dalle parole del CEO Tim Cook:

“Le scelte hanno consentito agli utenti di liberare la propria creatività, scoprire un mondo di nuove avventure e divertirsi con la famiglia e gli amici. È stimolante vedere il modo in cui gli sviluppatori continuano a creare app e giochi incredibili che stanno ridefinendo il mondo che ci circonda. I vincitori di quest’anno rappresentano il potenziale illimitato degli sviluppatori nel dare vita alle loro visioni, creando app e giochi con notevole ingegnosità, qualità eccezionale e missioni mirate.”

Andiamo con ordine e scopriamo tutti i vincitori di quest’anno:

Nella sezione “app dell’anno” troviamo:

Per iPhone: AllTrails, di AllTrails, Inc;

Per iPad: Prêt-à-Makeup, da Prêt-à-Template;

Per Mac: Photomator, del team UAB Pixelmator;

Per Apple TV dell’anno: MUBI, di MUBI, Inc;

Per Apple Watch: SmartGym, di Mateus Abras.

Sul fronte dei “giochi dell’anno” invece, abbiamo:

Per iPhone: Honkai: Star Rail, di COGNOSPHERE PTE. LTD;

Per iPad: Lost in Play, di Snapbreak Games;

Per Mac: Lies of P, di NEOWIZ;

Per Apple Arcade dell’anno: Hello Kitty Island Adventure, di Sunblink.

Infine, l’azienda ha anche annunciato altri cinque vincitori dell’impatto culturale che si sono distinti e sono stati riconosciuti “per la loro capacità di promuovere cambiamenti positivi attraverso app e giochi“.

Pok Pok;

Proloquo;

TooGoodtoGo;

Unpacking;

Finding Hannah.

