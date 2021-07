Vi siete innamorati delle wearable Apple? Le AirPods sono in offerta su Amazon a soli 119 euro. Il ribasso del 34% corrisponde a uno sconto effettivo di 60 euro che rende l'acquisto un vero e proprio affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia in meno di 48 ore grazie ad Amazon Prime.

Apple AirPods: grande offerta su Amazon

Il design inconfondibile di Apple rende le AirPods delle cuffie senza fili esteticamente appaganti. Dalla tipologia In Ear sono stabili una volta indossate e risultano confortevoli. Essendo sprovviste di punte in silicone sono ideali per chi, di solito, prova fastidio con altre tipologie di cuffie.

Possono essere utilizzate sia su dispositivi Android che iOS. Ovviamente optando per il primo sistema le wearable subiscono delle privazioni sono i controlli sensibili al tocco. È possibile esclusivamente interrompere la riproduzione con un doppio tap su una o sull'altra cuffie, ma non accedere al richiamo dell'assistente o alla pausa automatica con l'estrazione dall'orecchio.

Degna di nota è la riproduzione che vanta un suono equilibrato e corposo. Il microfono integrato, poi, consente di utilizzarle anche in fase di chiamata. Per quanto riguarda l'autonomia, invece, questa si assesta alle 5 ore di utilizzo con la sola carica del dispositivo. La custodia di ricarica amplifica la durata fino a 24 ore.

Apple AirPods sono acquistabili su Amazon a soli 119 euro e possono essere vostre in meno di 48 ore lavorative grazie all'abbonamento Prime.

