Apple AirPods Pro 2: approfitta del Red Friday di MediaWorld

Vai su MediaWorld e approfitta del Red Friday per acquistare gli Apple AirPods Pro 2 a soli 239 euro, invece di 299 euro. Stiamo parlando di un ottimo sconto del 20% per un risparmio esagerato. Aggiudicati questi auricolari premium a un prezzo regalo. Tra l’altro puoi sempre attivare il Finanziamento Tasso Zero di MediaWorld per acquistare subito e pagare un po’ alla volta.

Il modello in questione è dotato del fantastico e inimitabile Chip Apple H2. Questo processore è stato realizzato per spingere le eccellenti prestazioni audio verso un suono ancora più profondo e ricco di dettagli. Sprigiona tutta la loro potenza indossandoli, dopo il primo abbinamento si connettono automaticamente senza bisogno di effettuare il pairing.

Apple AirPods Pro 2: qualità e perfezione a un prezzo bassissimo

Con gli Auricolari Apple AirPods Pro 2 entri un mondo completamente nuovo. Dimenticati il suono che ascoltavi sui tuoi vecchi auricolari e concentrati su questa qualità estrema. Lasciati avvolgere da alti cristallini e bassi intensi. Goditi una definizione senza compromessi con distorsione ridotta al minimo anche con volume al massimo. Lasciati travolgere da un suono vivo.

Grazie alla Cancellazione del Rumore ogni distrazione viene eliminata per lasciarti concentrare sul suono e sulle chiamate. Anche in viaggio, su qualsiasi mezzo pubblico o tra la gente nel traffico, crei la tua zona personale di tranquillità. Attiva l’Audio Spaziale che crea un suono avvolgente e calibrato al tuo orecchio. Acquista subito gli AirPods Pro 2 a soli 239 euro, invece di 299 euro, solo su MediaWorld.

