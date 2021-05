Siete in cerca di un paio di auricolari true wireless di alta qualità? Le famosissime Apple AirPods sono in offerta su Amazon a soli 122,98 euro. Il ribasso del 31% si traduce in uno sconto effettivo di 56,02 euro che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple AirPods: le true wireless originali

Con un design elegante e sofisticato, Apple AirPods sono gli auricolari true wireless più famosi al mondo. Imitati da moltissimi, riescono a costituire a oggi il primato di wearable più ambite nonostante siano state numerose le uscite successive da parte di competitors e no.

Grazie alla loro forma In Ear risultano essere comodi e adatti a un utilizzo prolungato: si adattano perfettamente ai padiglioni auricolari senza la necessità di punte in silicone e dunque sono perfetti anche per chi è solito provare fastidio. Nonostante si possa pensare che l’aderenza non è elevata, le cuffie rimangono al loro posto anche sotto sforzo fisico e dunque movimenti repentini e frenetici.

L’audio erogato è di buona qualità grazie anche al Chip H1 che assicura sempre prestazioni elevate e una bassa latenza. Da non sottovalutare la possibilità di gestire la riproduzione musicale con i tap sulle cuffie: su iOS sono abilitate tutte le funzioni (compreso il Pause and play quando l’auricolare viene estratta o indossata nell’orecchio). Su Android è possibile mettere semplicemente in pausa l’ascolto con un doppio tap su uno o l’altro auricolare.

Degna di nota, infine, è la batteria che assicura fino a 24 ore di ascolto complessive grazie alla custodia di ricarica. Le sole wearable hanno un’autonomia di 5 ore di ascolto. Puoi acquistare Apple AirPods su Amazon a soli 122,98 euro.

