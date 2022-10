Apple AirPods: auricolari ECCEZIONALI a soli 119€ su eBay

Rendi immersivo ciò che ami ascoltare con il tuo smartphone grazie agli Apple AirPods 2. Oggi ti costano decisamente meno su eBay. Approfitta dell’ottima offerta attualmente disponibile. Mettili in carrello a soli 119 euro, invece di 159 euro. Risparmierai 40 euro grazie a questa promozione.

Prova anche tu a immergerti in ciò che ascolti grazie alla qualità di questi auricolari. Ascolta, conversa e usa Siri per diverse ore senza doverli ricaricare. Poi riponili nella loro custodia di ricarica e in pochi minuti saranno di nuovo pronti per il funzionamento.

Abbinali solo la prima volta con il tuo smartphone e poi loro si connetteranno automaticamente ogni qualvolta li indosserai. In chiamata la cancellazione attiva del rumore permette una comunicazione chiara e senza distrazioni dovute a vento, persone o altro.

Apple AirPods: ecco gli auricolari del futuro

Su eBay acquisti a un prezzo di eccellenza degli auricolari ineccepibili. Metti nel carrello gli Apple AirPods 2 a soli 119 euro, invece di 159 euro. Con PayPal puoi anche decidere di pagare quest’ordine in 3 rate a tasso zero con un semplice click.

Goditi 24 ore di libertà. Sono queste le ore di ascolto garantite con la custodia di ricarica. Fino a 5 ore di utilizzo con una sola ricarica. E in emergenza, con soli 15 minuti di ricarica avrai fino a 3 ore di ascolto. Un’ottima soluzione per la tua portabilità.

Perciò non perdere altro tempo e approfitta di questa incredibile occasione. Acquista gli Apple AirPods 2 a soli 119 euro, invece di 159 euro. Risparmia 40 euro con questa incredibile offerta che ti regala un ottimo prodotto a un prezzo decisamente imperdibile.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.