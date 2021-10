AirPods 3: lancio previsto per il 18 ottobre?

Il colosso di Cupertino Apple è pronto per il suo nuovo evento virtuale che si terrà domani, lunedì 18 ottobre; all'interno di questo, probabilmente, svelerà i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con una nuova versione del SoC M1, mini- Display a LED e molto altro ancrao. Accanto a questo, tuttavia, sembra che la compagnia voglia svelare la nuova versione delle AirPods.

AirPods 3: ecco come saranno

Questa informazione ci arriva tramite l'analista Dan Ives, che, in una nota dell'investitore con Wedbush, afferma che la terza generazione di AirPods sarà probabilmente annunciata durante questo evento.

Per coloro che si sono persi gli ultimi rumor, sappiate i nuovi auricolari TWS della mela molto probabilmente presenteranno un design che ricorderà quello degli AirPods Pro, ma senza ANC o cancellazione attiva del rumore. È probabile che anche la qualità del suono verrà migliorata e ci saranno molti altri aggiornamenti minori.

Secondo i controlli della catena di approvvigionamento di Wedbush, gli AirPods di terza generazione sono già stati prodotti e sono pronti per il lancio, e questo aumenta le possibilità di un annuncio durante il keynote di domani.

Oltre a ciò, un account su Weibo con il nome utente @PandaIsBald ha anche menzionato il fatto che le cuffie in-ear di terza generazione saranno probabilmente annunciate all'evento la prossima settimana, con lo stesso account che ha rivelato in precedenza che l'iPad di nona generazione sarebbe uscito durante di settembre.

Se questa notizia dovesse rivelarsi veritiera, questo segnerebbe il primo aggiornamento degli AirPods dal debutto della seconda generazione uscita nel marzo del 2019.

Unitamente a ciò, recentemente, Apple ha aggiunto lievi modifiche alla sua funzione “Find my” quando ha annunciato gli AirTag, affermando che la feature sarebbe stata in grado di trovare molto più di un semplice iPhone.

Questa funzionalità era stata promessa anche per AirPods Pro e Max con iOS 15 e, nonostante un piccolo ritardo, ora è stata finalmente implementata per gli utenti, come notato da SlashGear.

Per i curiosi, questa opzione è già presente per gli AirPods tramite la vecchia app “Trova il mio”, ma c'erano delle limitazioni a questo metodo.

Questo nuovo aggiornamento porta ad avere anche una nuova interfaccia dell'app per la funzionalità di ricerca. La UI è ora simile alla schermata “Trova nelle vicinanze” di AirTags, ovviamente senza le indicazioni, poiché gli auricolari TWS attuali non hanno il chip U1 Ultra-Wideband, presente invece sugli smart tag del costruttore americano.