I nuovi AirPods 3 sono più vicini che mai. Si aspetta il loro lancio ufficiale a giorni. Intanto, dopo aver dato un’occhiata ai primi render, spuntano online quelle che sembrano essere proprio le foto reali degli auricolari. Assomigliano al modello Pro, ormai sembra certezza.

AirPods 3: le presunte fotografie

Si vociferava da tempo ormai che il design degli auricolari TWS Apple di nuova generazione avrebbe potuto essere simile al modello Pro del colosso di Cupertino. In effetti, leak, indiscrezioni – e ora anche foto reali – puntano proprio a questo.

Di certo non saranno identici, come si può evincere dalle foto, anche i sensori sembrano posizionati in modo differente. Tuttavia, siamo ben lontani dall’attuale design delle AirPods 2.

Non sappiamo se queste foto siano reali o meno. Di fatto, rispecchiano in pieno quanto mostrato nei render trapelati solo qualche ora fa e dedicati proprio agli AirPods 3. Se si tratta di cloni cinesi – di non si sa cosa – non possiamo saperlo. Ad ogni modo, ormai manca poco al lancio ufficiale, che potrebbe avvenire già il prossimo 23 marzo, insieme ai nuovi iPad (anche loro, confermati proprio oggi in via non ufficiale).

