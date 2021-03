No, non è stata Apple, ma probabilmente un commesso di Target – nota catena di negozi statunitense – ad aver commesso una leggerezza Ad ogni modo, è successo: un utente si è ritrovato fra le mani una custodia compatibile con iPad Pro 11” 2021. Di fatto, si tratta di una conferma.

iPad Pro 11” 2021 è in arrivo, ormai sembra certezza

L’utente ha provato a comprare la custodia che si è trovato fra le mani. Tuttavia, è stato immediatamente bloccato e gli è stato riferito che l’accessorio che aveva fra trovato per errore non sarebbe dovuto essere lì, anzi: le vendite di quella custodia dovrebbero partire solo dal 4 giugno 2021. Sulla confezione non si fa chiaro riferimento ad un modello “Pro”, tuttavia sembra proprio che invece sia quello il modello perché il prossimo iPad “standard” dovrebbe avere un pannello da 10,5”.

Il perché di quella data non è particolarmente chiaro. Infatti, ci si aspetta i nuovi iPad Pro durante un evento che, con ogni probabilità, Apple dovrebbe tenere il prossimo 23 marzo. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, i report continuano a propendere per questa possibilità.

Ad ogni modo, sebbene non sia ancora chiaro quando, ormai sembra non ci siano più dubbi: iPad Pro 11” 2021 è in arrivo e gli accessori ci sono già!

Apple

Tablet