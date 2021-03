Le nuove AirPods 3 si mostrano in alcuni render leak pubblicati dal noto portale Gizmochina. Secondo quanto affermano i colleghi oltreoceano, questo dovrebbe essere il design ufficiale delle nuove cuffie entry-level di casa Apple. Pare inoltre che possano arrivare entro la fine del mese corrente, nel corso dell’evento che il colosso di Cupertino terrà il 23 marzo prossimo.

AirPods 3: facciamo un breve “recap”

La line-up AirPods ha avuto molto successo finora e sta generando miliardi di dollari di entrate per l’azienda. Possiamo anche affermare, senza esagerare, che è stata proprio Apple a lanciare la moda degli auricolari True Wireless Stereo nel 2017 con il primo modello uscito in commercio. Stranamente, nel 2020 l’azienda non ha annunciato alcun nuovo modello ma adesso pare che stiano per arrivare ben due prodotti all’orizzonte.

Apple si sta preparando a lanciare la terza generazione delle AirPods, unitamente alla seconda versione dell’iterazione Pro. Se si deve credere ai rapporti emersi finora, la società dovrebbe presentarli ufficialmente in un evento che terrà alla fine di questo mese, molto probabilmente il 23 marzo.

Prima del debutto, i colleghi di Gizmochina sono riusciti a mettere le mani su un nuovo paio di render 3D che mostrano il design delle cuffie, trapelati dai fornitori della compagnia americana. Stando a quanto si ipotizza, questa potrebbe essere la versione finale del prodotto che verrà rilasciata sul mercato. Ad ogni modo, l’estetica è praticamente in linea con le precedenti fughe di notizie: abbiamo un design simile a quello del modello Pro, con gli steli più corti e con i gommini sostituibili.

C’è anche la possibilità che gli AirPods di prossima generazione possano arrivare con il supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC). In tal caso, quale sarà la killer feature degli AirPods Pro 2? Nel corso dell’evento dovrebbero essere svelati anche i nuovi iPad: restate connessi per essere sempre aggiornati in merito.

