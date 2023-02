Apple AirPods 2: cambia musica grazie a Monclick

Cambia musica con gli Apple AirPods 2. Lasciati avvolgere dai loro bassi profondi e dagli alti potenti e cristallini. Oggi trovi in offerta questi auricolari premium a un prezzo speciale. Vai su Monclick e mettili in carrello a soli 144 euro. Non solo risparmierai 15 euro dal prezzo di listino, ma avrai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

In pratica, potrai pagarli a soli 48 euro al mese senza interessi. Grazie alla pratica custodia di ricarica questi dispositivi saranno sempre pronti all’utilizzo, garantendo 24 ore di ascolto. Tenendoli solo 15 minuti nella custodia ti forniranno altre 3 ore di ascolto o 2 ore di conversazione. Estraili e indossali, la loro forma ergonomica aderisce perfettamente al tuo orecchio. Inoltre, si connettono automaticamente.

Apple AirPods 2: scegli Monclick per risparmiare su questo acquisto

Grazie a Monclick oggi ti arrivano a casa gratis, senza alcun costo aggiuntivo, dei fantastici Apple AirPods 2 a soli 144 euro. Un’ottima offerta per questi auricolari premium in grado di avvolgerti con la loro qualità audio pazzesca e ricca di dettagli. Configurali in un attimo ai tuoi dispositivi. Puoi utilizzare tutte le funzionalità di Siri facendo doppio tap o pronunciando “Ehi Siri”.

Questa promozione è un’esclusiva Monclick, il colosso dello shopping online. Hai consegna gratuita, pagamento rateizzato in 3 tranche a tasso zero selezionando Klarna o PayPal e uno sconto di 15 euro dal prezzo di listino. Mettili subito nel carrello a soli 144 euro, invece di 159 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.