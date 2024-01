Apple AirPods 2 (2019) a soli 107€: FOLLIA MediaWorld

Hai bisogno di un paio di auricolari per il tuo iPhone? Non giriamoci intorno, gli Apple AirPods 2 (2019) sono la scelta perfetta se vuoi risparmiare senza rinunciare a qualità e compatibilità estrema. Oggi ti costano ancora meno grazie alle offerte di MediaWorld. Acquistali subito a soli 107,99 euro, invece di 149 euro. Si tratta di un fantastico minimo storico per ottenere un prodotto eccellente senza dover spendere una fortuna. La consegna gratuita è disponibile se li acquisti in questo momento.

Apple AirPods 2 (2019): eccellenti in tutto

Gli Apple AirPods 2 (2019) sono auricolari che eccellono in tutto. Oggi li acquisti a un prezzo formidabile su MediaWorld. Approfittane subito e scopri quanto è bello ascoltare la tua musica preferita da questi dispositivi estremamente comodi da indossare. Dotati della loro pratica custodia di ricarica, offrono fino a 24 ore di ascolto. Il chip H1 attiva automaticamente il microfono e gli auricolari, passando da mono a stereo senza interruzioni. Si abbinano subito al tuo iPhone e iPad, senza alcuna fatica.

Acquistali adesso a soli 107,99 euro, invece di 149 euro. Oltre alla consegna gratuita inclusa nella promozione, con MediaWorld hai un altro vantaggio. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.