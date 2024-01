Apple AirPods 2 a 119€: un REGALO PAZZESCO su Unieuro

Finalmente puoi abbinare auricolari di altissima qualità al tuo iPhone senza dover spendere una fortuna. Oggi acquisti gli Apple AirPods 2 a soli 119 euro, invece di 149 euro. Si tratta di un’ottima offerta per ora disponibile su Unieuro, fino a esaurimento scorte. Il vantaggio di acquistarli adesso non è solo il prezzo, ma anche la possibilità di riceverli direttamente a casa tua con consegna gratuita. Niente male vero? Li puoi anche pagare in 3 rate a Tasso Zero.

Apple AirPods 2: auricolari premium senza difetti

Gli Auricolari Apple AirPods 2 sono indicati se hai un iPhone o anche un iPad. Si abbinano automaticamente a questi due dispositivi, passando dall’uno all’altro avviando solo la riproduzione o rispondendo a una chiamata. La cancellazione attiva del rumore rende queste ultime sempre chiare e nitide per il tuo interlocutore, anche se c’è vento o rumore del traffico. Con la loro praticissima custodia di ricarica sono sempre pronti all’uso e garantiscono fino a 24 ore di ascolto.

Acquistali subito a soli 119 euro, invece di 149 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 39,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.