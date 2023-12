Apple aggiorna Final Cut Pro, Motion, Logic Pro con nuove funzionalità

Apple ha appena aggiornato le sue applicazioni principali per l’editing foto, video e audio. Arrivano infatti, le nuove features smart per Final Cut Pro, iMovie, Motion, Compressor e Logic Pro. Non ci sono solo piccole novità ma anche ottimizzazioni ai firmware; dopo aver conosciuto in fase iniziale gli update ora finalmente sono stati rilasciati al grande pubblico. Vediamo insieme cosa cambia.

Apple: cosa c’è di nuovo con le app di editing?

Partiamo con ordine: Final Cut Pro per Mac è infatti stato aggiornato con tante funzionalità: arriva lo scorrimento automatico in timeline e si potrà mantenere le clip in vista anche durante la riproduzione e potrete regolare la visualizzazione stessa del materiale sfruttando gli Shortcuts o lo Zoom. Avere tutta la timeline a vista d’occhio è comodissimo (chi usa altri software lo sa bene), anche perché così si possono differenziare le clip in base al ruolo che si sceglie di dare alle stesse, o banalmente, in base al colore. Ci sono nuovi strumenti per ripulire il tutto. Poi, sui Mac con Apple Silicon adesso l’export dei file in H264 o in HEVC risulterà ancora più immediato visto che il firmware proprietario di Apple può inviare i video ai motori multimediali che il sistema ha predisposto per l’elaborazione.

Nella versione per iPad c’è la possibilità di incidere il voice over direttamente sulla timeline del sw per tablet (è un’opzione già presente in app rivali come Adobe Premiere Rush, ad esempio). C’è una nuova stabilizzazione software e ulteriori Shortcuts da tastiera.

Con iMovie e Compressor arrivano le ottimizzazioni dei file sui Mac con M1, M2, M3 Max e Ultra ma si possono creare anche pacchetti di file stereoscopici per iTunes Store. Con Logic Pro ci sono invece, solo piccole migliori che sistemano i bug già citati in passato da altri utenti.

