Apple: a che punto si trova il visore per la realtà mista?

In queste ore apprendiamo da un rapporto emerso online che il CEO di Apple, Tim Cook, ha appena ordinato il lancio del primo visore per la realtà mista nonostante non sia ancora pronto per il rilascio sul mercato.

Sembra che Cook si sta schierato con Jeff Williams, il capo delle operazioni della compagnia. Entrambi stanno premendo il pedale dell’acceleratore per il debutto del famigerato headset per la realtà virtuale e aumentata di casa Apple. Di fatto, pare che il boss della mela abbia fretta di far uscire il dispositivo, nonostante il team di progettazione non sembra essere d’accordo con questa scelta. Lo riporta il Financial Times.

Apple: il visore arriverà a breve?

La famosa roadmap di lancio del primo visore per la realtà mista della compagnia è stata cambiata numerose volte; ultimamente abbiamo appreso infatti che la società non fosse ancora pronta a rilasciare l’headset a causa di grossi problemi strutturali. Fra le altre cose, il team della compagnia ha già avvertito che il device non è pronto per il lancio e hanno cercato di prender quanto più tempo possibile. Ora, le lancette segnano (quasi) l’ora X: è tempo di conoscere il wearable del futuro. O almeno, questo è quanto ritiene Tim Cook.

In passato, Cook, prima di diventare CEO del marchio, è stato capo delle operazioni e adesso si è schierato con Jeff Williams e ha ignorato le riflessioni e le preoccupazioni poste dai designer e dai progettisti del brand.

Alcuni ingegneri della società (che hanno scelto di rimanere anonimi) hanno parlato con il Financial Times e hanno riferito che hanno subito una grossa pressione per far sì che il visore fosse pronto per quest’anno.

Contestualizziamo la figura di Williams: dopo che Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, Jeff ha assunto la guida del team di progettazione della società. Fino a quando vi era Ive al comando, l’estetica dei prodotti aveva sempre una coerenza. Ora, le operazioni (stando a quanto suggeriscono i dipendenti) sembrano andare in una dimensione opposta.

Testualmente, un ex lavoratore della mela, ha dichiarato che la parte migliore del suo lavoro in Apple è stata “l’ideazione di soluzioni tech di altissima ingegneria, fatte al fine di soddisfare le folli richieste dal team di progettazione“; questo fino a quando Ive era in società. Negli ultimi anni invece, tutto si è perso, da quando Williams guida le operazioni.

Voi cosa ne pensate? Rischiamo di vedere un headset immaturo o con un design “bizzarro” o anacronistico? Staremo a vedere.

Intanto, se volete fare un buon affare e volete comprare un gadget innovativo ma ricco di features di punta, vi consigliamo gli AirPods Pro (2022) in super sconto (al minimo storico) a soli 239,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.