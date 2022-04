Appena 38€ per una soundbar con audio 3D: offerta SHOCK (Amazon)

Sei alla ricerca di una soluzione audio che ti possa garantire un'esperienza di ascolto di un certo livello senza spendere un capitale? La risposta alla tua domanda risiede in questa incredibile soundbar con audio 3D surround in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo.

Ad appena 38€, infatti, la soundbar è facilmente in grado di soddisfare tutte le tue esigenze con un audio potente, 3D e soprattutto ideale per qualsiasi contenuto multimediale.

Soundbar con audio 3D eccellente in offerta su Amazon ad appena 38€

Grazie alla presenza di due speaker da 5W l'uno, la soundbar sprigiona un audio surround per tutta la stanza rispettando l'equalizzazione dei brani in ascolto. Il design sottile e ricercato ti permette di posizionarla sulla scrivania, sotto il display del tuo computer, oppure in salotto senza creare un elemento di stacco con il design della casa.

Nonostante il prezzo contenuto, la soundbar dispone di varie tipologie di connessione per darti la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti: puoi utilizzare il classico modulo Bluetooth per collegare rapidamente i tuoi device (smartphone e tablet) per ascoltare la musica dalle maggiori piattaforme di streaming, sfruttare il cavo AUX da 3.5 mm per collegare altri dispositivi esterni oppure una semplice SD card per far partire tutta la musica che vuoi in locale (supporta tutti i file audio in formato MP3 e MP4).

Facilissima da utilizzare grazie al telecomando e alla comoda manopola laterale per bilanciare il volume, la soundbar 3D dispone anche di una batteria interna che ti assicura fino a 6 ore di utilizzo lontano dalla presa di corrente.

Cosa stai aspettando? Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito la tua nuova soundbar preferita: resterai sbalordito dalla qualità audio in uscita nonostante il prezzo economico. Infine, ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 5%” in pagina per acquistarla a un prezzo ancora più vantaggioso.

