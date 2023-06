App per arredare casa: le migliori e come usarle

Arredare casa è un’attività che richiede creatività, gusto e pianificazione ma non si hanno sempre le idee chiare. Per soddisfare la curiosità e per far prendere forma alle idee, esistono delle applicazioni utili che aiutano ad arredare e progettare la propria casa. Le App per arredare casa sono in grado di visualizzare gli spazi in modo chiaro e aiutano a capire come abbinare i colori, i mobili e gli accessori per creare un ambiente accogliente e funzionale.

Ma non solo, attraverso queste app è possibile anche trovare ispirazione da altre idee di arredamento, contattare professionisti del settore o acquistare online i prodotti che piacciono. Ecco allora le migliori app per arredare casa e come usarle.

Quali sono e come utilizzare le migliori App di arredamento

Andremo ad analizzare le applicazioni che permettono di disegnare la piantina della casa, scegliere tra migliaia di oggetti in 2D o 3D, modificare le dimensioni e le texture dei vari elementi e vedere il risultato finale in realtà aumentata. Le applicazioni sono intuitive e comodamente utilizzabili dallo smartphone, nello specifico scopriremo le funzioni delle seguenti app:

Home Designer 3D

Houzz

Planner 5D

Home Design 3D è un’applicazione disponibile per iOS, Android, PC e Mac, tra le migliori app per arredare casa in modo semplice e intuitivo. Home Design 3D si può scaricare gratuitamente, ma con una precisazione, per usufruire di tutte le funzionalità occorre sottoscrivere uno dei piani a pagamento. Tutte le funzioni presenti permettono di creare, progettare, arredare e decorare gli ambienti interni in 2D o 3D. Per procedere con la creazione, si può disegnare la piantina della casa, importare le foto degli spazi e scegliere tra oltre 1500 oggetti in 3D per personalizzare il progetto.

Oltre la visualizzazione del risultato su app, si può procedere condividendo e scaricando il file in varie formati. In pratica si possono, disegnare le stanze, regolare l’altezza delle pareti, personalizzare il progetto con una libreria di oltre 2500 elementi di arredo, accessori e materiali. Nel caso in cui non si hanno idee e manca la creatività, si potrà prendere ispirazione dai progetti creati da altri utenti. Il suo utilizzo è intuitivo, scaricando l’app si verrà invitati a disegnare il proprio progetto, arredare e decorare e visitate e condividere.

Per iniziare bisognerà creare un account e accedere, poi nella schermata iniziale scegliere il progetto, modificarlo o selezionare “Nuovo progetto”. Selezionando “Community” si troveranno i progetti degli utenti per prendere ispirazioni. Le funziona all’interno del progetto riguardano, “terreno “, “stanza”, “parete”,”architettura” e gli “oggetti”, selezionare e poi procedere con tutto quello che si vuole aggiungere o modificare. Dopo aver creato il proprio progetto basterà salvarlo e successivamente apportare modifiche o vederlo di nuovo.

Houzz: ecco come visualizzare gli oggetti con la realtà aumentata

Houzz è un’app gratuita utile per visionare articoli di arredamento e visualizzarli nella propria stanza. Per utilizzare l’app è necessario creare un account, tramite e-mail, account Apple o account Google. Houzz offre una vasta selezione di foto e articoli di arredamento, suddivisi per stile, ambiente e budget. Attraverso la funzione “Visualizza nella mia stanza” è possibile vedere come stanno i mobili nella propria casa usando la realtà aumentata.

Nell’applicazione, oltre la visione dell’arredamento, è possibile trovare ispirazione per rinnovare o progettare la propria abitazione, sia internamente che esternamente. Ma non solo, è possibile cercare ispirazione nella sezione “Idee” e un aiuto da professionisti nella sezione “Professionisti”. Nella pagina iniziale è presente anche il magazine e la community. Nel magazine sono presenti articoli su consigli di arredamento, nella community è possibile porre domande per ricevere risposta e consigli sull’arredamento, caricando la propria foto o una domanda.

Per vedere virtualmente gli oggetti in casa, andare su “Idea book” selezionare “Crea”, nella pagina che si aprirà premere sull’icona della fotocamera. Quando la fotocamera si aprirà scegliere “Prodotti” dalla lista scegliere il prodotto desiderato, basterà premere il prodotto scelto per farlo apparire nel punto dove si punta la telecamera, l’oggetto d’arredo può essere spostato, copiato o rimosso.

Planner 5D per una progettazione 3D

Planner 5D è un’app di progettazione 3D per la casa che permette di creare e visualizzare progetti di abitazioni in modo semplice e veloce. Planner 5D è disponibile su PC, tablet o smartphone, sia online che offline. Il piano base è gratuito per una prova, per utilizzare tutte le funzioni occorre sottoscrivere uno dei piani a pagamento.

Inoltre, l’applicazione permette anche di scegliere tra quattro categorie diverse e molto interessanti, nonché “Studiare interior design o creare progetti scolastici” “Pianificare la prossima costruzione o la ristrutturazione della casa” “Creare progetti per i clienti “e “Progettare una casa da sogno”.

Per quanto riguarda le sue funzioni è possibile usare la modalità 2D per disegnare le piantine e gli schemi degli ambienti, oppure passare alla modalità 3D per esplorare e modificare il progetto da varie angolature. Nella schermata iniziale si potranno visualizzare tutte le categorie disponibile, tra cui la pagina principale, i miei progetti, strumenti, battagli di design e il profilo.

Raggiungendo la sezione strumenti è possibile provare diverse funzioni interessanti e utili per arredare la propria casa, al primo posto il “Generatore di progetti”, infatti basterà caricare una propria foto per vedere nascere un nuovo progetto. Questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale e fa in modo di generare in pochi secondi l’idea per creare una nuova stanza.

Sempre nella pagina strumenti si trova “Prova mobili” una funzione comoda per visionare i mobili in versione virtuale, così da trasformare l’immaginazione in realtà e vedere i mobili nella stanza desiderata, attraverso lo smartphone.

Per farlo attivare la fotocamera puntare un punto della stanza e cliccare il “+”, dalla lista aggiungere l’elemento d’arredo interessato. Tutti i progetti possono essere salvati per poi essere controllati oppure modificati nella sezione i “Miei progetti”.

Per scaricare tutte le applicazioni basterà raggiungere lo store del proprio dispositivo, come Google Play o App Store, cercare il nome dell’applicazione e scaricare l’app.