AnTuTu, i migliori smartphone Android di maggio: la classifica

L’inizio di un nuovo mese coincide con l’ormai consueta classifica dei migliori smartphone Android secondo AnTuTu, questa volta relativa al mese di maggio. Gli ultimi dati raccolti dalla popolare piattaforma di benchmark mettono in evidenza anche quali sono i migliori device di fascia flagship e anche di fascia medio-alta, ma in questo articolo ci concentreremo maggiormente sui primi 10 device di categoria “flagship”.

Prendendo qui in considerazione il meglio del meglio che ha da offrire il panorama Android per quanto riguarda il mese scorso, non ci sorprende scoprire che in top tre trovano posto smartphone dotati dell’ultimo processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1.

La classifica completa dei migliori smartphone Android di maggio per AnTuTu

Al primo posto, infatti, con 1.048.179 punti è presente il potente smartphone da gaming Black Shark 5 Pro, subito seguito da un altro smartphone da gaming, Red Magic 7 Pro, con 1.032.445 punti e poi in terza posizione l’ennesimo smartphone da gaming Lenovo Y90 con 1.020.942 punti. Il processore MediaTek Dimensity 9000, l’antagonista naturale dello Snapdragon 8 Gen 1 per molti addirittura superiore rispetto alla controparte Qualcomm, si posiziona al quarto posto con il nuovissimo smartphone Vivo X80 con un punteggio pari a 1.013.845; per trovare un altro device con il chip di MediaTek dobbiamo poi fare un alto in settima posizione, dove il modello Vivo X80 Pro raggiunge un punteggio di 1.006.654.

Piccola curiosità per quanto riguarda la fascia medio-alta: in questo caso nelle prime tre posizioni sono presenti smartphone dotati del nuovo processore MediaTek 8100, ovvero Vivo S150 Pro (814.995 punti), Realme GT Neo 3 (809.706 punti) e Redmi Note 11T Pro+ (808.642 punti). Gli unici smartphone con i processori Qualcomm, nella fattispecie il modello Snapdragon 870, li troviamo nelle ultime due posizioni rispettivamente con il modello Vivo S15 (739.553 punti) e iQOO Neo 6 SE (732.964 punti).

Infine, restando in tema degli smartphone Android più validi di questi ultimi mesi e con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE è in offerta su Amazon con il 37% di sconto.

