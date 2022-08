Antivirus: come scegliere protezione completa a metà prezzo

Navigare online in totale sicurezza non deve essere più solo un lusso per pochi eletti. Chiunque dovrebbe poter accedere a internet sicuro che alle sue spalle c’è un potente antivirus a proteggerlo senza però svuotargli il portafoglio ogni mese.

Se questa ti sembra un’utopia allora non hai ancora conosciuto F-Secure. Questo speciale antivirus finlandese garantisce protezione totale a metà prezzo grazie alla super promozione che sconta l’abbonamento del 50%. Surreale e incredibile!

Se non ci credi devi assolutamente affidarti a questa soluzione completa ed efficace che respinge qualsiasi minaccia arrivi da Web, file e software malevoli. Dopo aver ricevuto il premio per la miglior protezione al mondo i suoi esperti non si sono seduti sugli allori.

Il team di ricerca ogni giorno trova il modo per migliorare questo speciale antivirus. Tutto è dimostrato dai frequenti aggiornamenti e da come protegge ogni dispositivo senza rallentarne le prestazioni o limitarne la velocità di connessione a internet.

Antivirus pluripremiato al 50% di sconto

F-Secure è oggi in promozione al 50% di sconto. Per questo si tratta di un’ottima occasione per scegliere il migliore tra gli antivirus disponibili sul mercato. I tuoi dati saranno protetti e rispettati secondo le normative vigenti nell’Unione Europea in termini di privacy.

Non è solo un semplice antivirus, ma include anche una potente VPN, che mantiene la tua navigazione privata e al sicuro da hacker, tracker e malware. Anche le aziende invadenti, che cercano di profilare gli utenti per scopi commerciali, non avranno più possibilità di carpire i tuoi dati.

Inoltre, grazie al pratico Password Manager incluso, potrai gestire al meglio e in totale sicurezza le tue credenziali. In più sarai anche avvisato in tempo nel caso le tue password subiscano violazioni durante l’accesso a qualche servizio.

