Anker Soundcore A20i: il coupon del 30% porta il prezzo finale a una cifra WOW

Siete alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth semplici, potenti ed economici? Siete nel posto giusto perché grazie a un coupon del 30% di Amazon, da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello, potete portarvi i fantastici Anker Soundcore A20i all’incredibile prezzo di soli 27,99 euro. Una cifra a dir poco assurda per la qualità tecnica di questi auricolari!

Anker Soundcore A20i: caratteristiche principali

Il pezzo forte degli Anker Soundcore A20i è l’autonomia: fino a 9 ore di riproduzione con una sola carica, estese a 28 ore se si utilizza la custodia di ricarica. È possibile caricarli anche solo per 10 minuti e ottenere ben 2 ore di riproduzione aggiuntive. Gli auricolari Bluetooth Soundcore A20i sono piccoli e leggeri con una custodia compatta e sono dotati di un laccetto per non doversi preoccupare di disporre di spazio sufficiente in borsa o nelle tasche.

L’app Soundcore consente di scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate e personalizzare i controlli tramite tocco e potete anche utilizzare l’esclusiva preimpostazione BassUp di Soundcore per potenziare i bassi. Presente, tuttavia, un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale e due microfoni integrati che assicurano che la voce del parlante sia sempre udita chiaramente durante le chiamate, indipendentemente dal rumore nell’ambiente circostante.

Cosa state aspettando? Correte su Amazon e acquistate i fantastici auricolari Anker Soundcore A20i al prezzo di soli 27,99 euro. Non dimenticate di selezionare l’apposito coupon sconto prima di mettere il prodotto nel carrello, altrimenti lo sconto non lo avrete. Ricordate, infine, che con Amazon Prime potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.