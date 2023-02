Android TV e sicurezza: perché una VPN può risultare fondamentale?

Se l’utilizzo delle VPN è, in gran parte, concepito nel contesto di computer e smartphone.

Nonostante ciò, i provider più lungimiranti hanno da tempo ampliato il proprio raggio d’azione. Un esempio? Alcune piattaforme offrono pieno supporto anche nel contesto delle Android TV.

Questo abbinamento, apparentemente insolito, ha in realtà solide fondamenta. Scegliendo un servizio come Surfshark, per esempio, è possibile usufruire della VPN mantenendo velocità di connessione elevate.

Ciò ha effetti positivi sulla visione di contenuti streaming che rappresentano il contenuto più importante che si può fruire attraverso le Android TV.

In tal senso poi, va calcolata anche la semplicità di utilizzo: anche sotto questo aspetto, la suddetta VPN si dimostra al top del settore.

Android TV e sicurezza? Un binomio da non sottovalutare

I vantaggi sono poi da considerarsi anche lato sicurezza. Essendo le smart TV dispositivi molto vicini a uno smartphone/computer, sono potenzialmente attaccabili da hacker e simili.

Una VPN di comprovato valore come Surfshark agisce nascondendo l’indirizzo IP e rendendo la vita molto difficile ai cybercriminali. Non solo: va poi tenuto conto che, questo tipo di strumento, consente anche di aggirare limitazioni territoriali e censure.

Ciò significa che, per esempio, è possibile accedere a contenuti streaming in lingua originale ancora prima che siano diffusi sul territorio italiano.

A quanto detto finora poi va aggiunto un servizio di assistenza tra i migliori del settore e la possibilità di provare il servizio in totale relax, grazie alla modalità soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Ma andando al sodo, quanto costa Surfshark?

Grazie all’attuale promozione sul piano biennale, questa VPN è anche conveniente oltre che funzionale.

Stiamo parlando dell’82% di sconto, per un costo di appena 2,30 euro al mese. Non solo: ai suddetti 24 mesi, Surfshark ne aggiunge 2 gratuiti, rendendo la piattaforma ancora più conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.