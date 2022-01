Quando vogliamo acquistare un nuovo televisore pensiamo subito a modelli con schermo ampio e tecnologie all’avanguardia, ma non sempre il TV è destinato al salotto o alla zona home theatre; piuttosto possiamo voler mettere una seconda TV in camera da letto o in uno studio. Abbiamo esaminato quindi cosa offre il mercato nel settore dei 32 pollici, un taglio intermedio che permette una buona visione di film anche dove non si ha molto spazio a disposizione o quando si vuole contenere la spesa.

Sony W800

Il TV Sony W800 da 32 pollici appartiene alla famiglia Bravia, e come tale comprende tutte le ottime qualità della ricerca Sony sull’imaging. È infatti presente il Bravia Engine che migliora la qualità delle immagini HD e rende i colori più vivi, oltre al supporto all’HDR. Il sistema operativo Android TV comprende le principali applicazioni di streaming e dà accesso a tutte le altre attraverso il Play Store, oltre a supportare l’Assistente Google e la funzione di Chromecast integrato.

TCL ES561

Anche il TCL ES561 ha una diagonale di 32 pollici e sistema operativo Android TV, con possibilità di fare ricerche vocali, scaricare tutte le applicazioni dal Play Store e inviare facilmente i contenuti dallo smartphone o dal PC con un tap sul tasto Chromecast. Il pannello, con risoluzione HD, è chiaro e definito, e supporta l’HDR per una migliore gestione dinamica delle immagini. Presente anche il Dolby Audio per una resa sonora più coinvolgente.

Hisense AE5500F



Con una risoluzione Full HD e una struttura in metallo unibody, Hisense AE5500F ha tecnologia Natural Color Enhancer e di riduzione del rumore per garantire sempre immagini di qualità superiore. Il sistema operativo VIDAA U 2.5 ha già preinstallate app come Netflix, Prime Video e YouTube, che possono essere avviate con un click sul telecomando o direttamente dallo smartphone con l’app Remote Now. Ottima anche la resa audio grazie al dbx-tv che migliora la chiarezza delle conversazioni e la spazialità degli effetti sonori.

TeleSystem Sonic Smart

TeleSystem è un’azienda famosa soprattutto per i decoder digitali, e forse non tutti sanno che produce anche smart TV. La Sonic Smart 32 è una TV Android con accesso a migliaia di applicazioni, che al pannello a LED da 32 pollici aggiunge una soundbar integrata da 40 Watt con Dolby Audio, composta da due tweeter e due woofer in grado di riempire la stanza con un audio coinvolgente. Molto buona anche la qualità immagini HD.

Samsung The Frame

Menzione speciale per Samsung The Frame, disponibile anche nel formato da 32 pollici, che assume la doppia funzionalità di televisore ma anche di quadro grazie al design a cornice – con cornici intercambiabili di diversi colori – e alla modalità arte che ci permette di riprodurre ogni giorno una diversa opera, ma anche le foto preferite della famiglia o delle vacanze. Da acceso è poi uno Smart TV con sistema operativo Tizen e Alexa integrata.

