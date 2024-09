Android 15: ecco la lista dei Google Pixel che verranno aggiornati

L’aggiornamento stabile di Android 15 sta per arrivare: le voci circolate di recente suggeriscono un possibile rilascio il prossimo 15 ottobre e, come di consueto, i primi smartphone e tablet a ricevere l’update saranno i Google Pixel.

Non tutti i modelli, però, verranno presi in considerazione, poiché il supporto software per i Pixel varia dai 3 ai 7 anni, a seconda del modello.

Questi dispositivi Pixel saranno aggiornati ad Android 15

Se possiedi un Pixel 6 o un modello più recente, è molto probabile che tu riceva il prossimo aggiornamento ad Android 15. Tuttavia, per i possessori del Pixel 6, è importante notare che questo sarà l’ultimo update del sistema operativo, in linea con la politica di supporto di Google.

Al contrario i modelli meno datati, come il Pixel 7, continueranno a ricevere aggiornamenti software per almeno un altro anno, mantenendo il ciclo di supporto esteso. Ecco quindi la lista dei dispositivi interessati e, chiaramente, non si tratta solo degli smartphone:

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 series

Pixel 8 series

Pixel 8a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 7a

Pixel 7 series

Pixel 6a

Pixel 6 series

In totale, 14 dispositivi Pixel potranno beneficiare dell’aggiornamento ad Android 15. Purtroppo, per i possessori di un Pixel 5a o modelli più vecchi, il supporto software è già terminato: di conseguenza, tali unità non verranno più prese in considerazione. Questo è coerente con la cronologia di supporto tipica di Google, che smette di fornire update ai modelli più datati una volta raggiunto il limite di supporto previsto.

Sebbene Big G non abbia ancora annunciato ufficialmente la data di rilascio di Android 15, i rumor indicano che la versione stabile potrebbe essere in realtà disponibile entro il 15 novembre (ma non già dal 15 ottobre). Come sempre, l’aggiornamento sarà distribuito in modo gradualmente, con i Pixel che avranno la priorità rispetto agli altri dispositivi sul mercato che, invece, otterranno Android 15 nelle settimane successive.