Android 13 arriverà su questi smartphone Xiaomi: la lista completa

Con tutta probabilità durante il Google I/O di oggi si tornerà a parlare delle novità in arrivo con Android 13: a tal proposito, in questo articolo andiamo a scoprire quali saranno gli smartphone Xiaomi che molto probabilmente saranno aggiornati al nuovo OS di Google.

Sebbene il colosso cinese non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali in merito, possiamo prevedere con una certa sicurezza tutti i device Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno il nuovo OS con la MIUI 13 nel prossimo futuro; ricordiamo che Android 13 è previsto al lancio durante il Q4 di quest’anno a partire dalla serie Xiaomi 12 già adesso in offerta su Amazon.

Tutti i device Xiaomi che saranno aggiornati ad Android 13 con la MIUI 13

Ecco nel dettaglio quali saranno i device del colosso cinese che con tutta probabilità riceveranno l’aggiornamento al nuovo OS di Google: