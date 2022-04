Android 13 sarà l'OS preferito dai gamer su mobile?

Torniamo a parlare di Android 13, la prossima major release del sistema operativo mobile di Google in arrivo a cavallo tra la fine del Q3 e l’inizio del Q4 di quest’anno, in quanto un nuovo report pubblicato dal sempre ben informato Mishaal Rahman svela che il colosso di Mountain View starebbe lavorando a importanti novità per quanto riguarda il gaming su mobile.

Dopo le numerose novità scoperte nella Developer Preview 1 e Developer Preview 2 di Android 13, ci sono chiare indicazioni che il nuovo sistema operativo potrà contare su una serie di importanti miglioramenti sotto il cofano per quanto riguarda la gestione dei videogame.

Android 13 introdurrà importanti miglioramenti per il gaming su mobile

Infatti, sono state scoperte varie API che garantiranno una migliore allocazione delle risorse entrando direttamente in “contatto” con il sistema operativo: l’obiettivo di questa strategia premia una migliore velocità di avvio dei giochi sfruttando le risorse della CPU e della GPU.

Senza entrare troppo nel dettaglio – vi lasciamo le indicazioni, per chi volesse approfondire, al link in Fonte -, ma vi basti sapere che il risultato finale di questo nuovo approccio renderà molto più semplice (e migliore) la vita di chi ama giocare sul proprio smartphone. Inoltre, ci sono indicazioni (o meglio, rumor) che indicano che alcuni OEM avrebbero già introdotto particolari personalizzazioni per allocare ancora più risorse hardware al fine di velocizzare anche di più la fase di boot dei videogiochi; ci aspettiamo che la prossima generazione di smartphone da gaming metteranno ben in risalto questa feature, soprattutto considerando la presenza di schede tecniche che spesso si spingono anche a 18 GB di RAM come il modello Lenovo Legion Y90.

La feature dovrebbe trovare posto già nelle primissime versioni “stabili” di Android 13, ovvero quelle in beta testing pubblica; pertanto, ci aspettiamo di scoprire ulteriori novità sulla feature già nei prossimi mesi.