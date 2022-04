Google Pixel 6 prende in prestito una funzionalità degli iPhone

L’arrivo della Beta 1 di Android 13 ha confermato la presenza delle novità viste nella Developer Preview 1 e Developer Preview 2, oltre a svelarne di altre come ad esempio l’arrivo del supporto allo sblocco facciale su Google Pixel 6 Pro, in queste ore il sempre affidabile Mishaal Rahman di Esper.io ha scoperto che il modello top di gamma potrà godere di una funzionalità che ricorda molto l’audio spaziale di Apple.

Per chi non lo sapesse si tratta di una funzionalità che, facendo affidamento ad alcune funzionalità software, modifica la diffusione audio attraverso le cuffie dando l’impressione di essere quasi “immersi” nel suono – una sorta di suono 3D.

Android 13 porterà l’audio spaziale su Google Pixel 6 Pro?

La funzionalità è stata scoperta all’interno della Beta 1, anche se non è ancora attiva, ma non ci sono conferme che anche il modello Google Pixel 6 potrà ereditare questa feature una volta resa disponibile nella versione stabile di Android 13.

Inoltre, non ci sono indicazioni quali saranno i modelli di cuffie true wireless di Google che supporteranno la funzionalità: l’unica certezza è che il supporto sottolinea l’intenzione del colosso di Mountain View di competere nel mercato audio in maniera più decisa e soprattutto offrendo funzionalità che attualmente trovano posto solo su dispositivi di altre aziende.

Le novità più interessanti scovate nella Beta 1 di Android 13

Tra le funzionalità più importanti finora scovate nella beta segnaliamo la modifica rapida dei testi e delle immagini salvate nella clipboard, una maggiore personalizzazione della UI con il Material You, permessi ancora più restrittivi per la gestione della privacy, una UI completamente nuova per il widget audio e molto altro.

