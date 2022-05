Android 13, la beta per Samsung arriverà in questi Paesi: e l'Italia?

L’arrivo della beta di Android 13 per OPPO Find X5 Pro, OPPO Find N e anche OnePlus 10 Pro ha sottolineato l’incredibile assenza di Samsung e dei suoi device di fascia alta dal programma di beta testing del nuovo OS di Google, sebbene si sappia già con una certa confidenza che la fase di beta generale arriverà nelle prime settimane di luglio.

A tal proposito, in queste ore riportiamo una notizia condivisa dai colleghi di SamMobile che riguarda i probabili Paesi in cui sarà possibile partecipare alla beta di Android 13 per i device a marchio Samsung.

La beta di Android 13 per i dispositivi Samsung sarà disponibile solo in questi Paesi

Sembra, ma ovviamente non c’è ancora nulla di certo, che la beta del nuovo OS sarà disponibile nei seguenti Paesi:

Corea del Sud

Stati Uniti d’America

India

Germania

Inghilterra

Polonia

Cina

E l’Italia? In tutta probabilità il nostro Paese non rientrerà nel pool dei Paesi in cui sarà possibile partecipare per provare in anteprima la beta di Android 13 con la One UI 5.0, anche se come sempre ci sarà la possibilità di scaricare il firmware da via traverse per provarlo anche qui da noi.

Come ben sappiamo Google ha aperto i cancelli alla beta pubblica di Android 13 da pochissime settimane e, giusto lo scorso 11 maggio, in concomitanza con il Google I/O, ha rilasciato la beta 2 di Android 13. Con tutta probabilità i primi dispositivi su cui sarà possibile provare in anteprima il nuovo OS saranno quelli della serie Galaxy S22, talaltro in forte sconto su Amazon, ma ci aspettiamo che la compagnia permetterà di testarlo anche su altri device di ultimissima generazione.

