Google vuole sapere come va Android 12L Beta 2: al via i sondaggi

A stretto giro dal rilascio della Beta 2 di Android 12L avvenuto lo scorso 13 gennaio, in queste ore il colosso di Mountain View ha iniziato richiedere aiuto ai propri utenti chiedendo loro di compilare un apposito sondaggio per valutare la qualità della build. Proprio come avvenne a metà dicembre dello scorso anno con il sondaggio circa la Beta 1 di Android 12L, l'azienda statunitense vuole raccogliere quante più informazioni possibili sulla qualità della Beta 2 di Android 12L per migliorare eventuali problemi e correggere i bug.

Al via il sondaggio per valutare la qualità della Beta 2 di Android 12L

“Vorremo il tuo feedback sull'ultima versione di Android 12L sul tuo dispositivo Pixel – si legge nel documento. Questo sondaggio anonimo dovrebbe richiedere circa 5-10 minuti per essere completato. Compila questo sondaggio solo se il tuo dispositivo Pixel esegue la versione Beta 2 (S2B2.211203.006). Puoi verificarlo andando su Impostazioni > Informazioni sul telefono“.

All'interno del sondaggio ogni utente può esprimere il proprio livello di gradimento per una vasta gamma di aree, tra cui: la stabilità, le performance, la batteria, la temperatura del dispositivo, la qualità della fotocamera, il Bluetooth, la qualità delle chiamate, la connettività Wi-Fi, l'esperienza di utilizzo delle applicazioni, la stabilità dei vari sistemi di autenticazione e molto altro.

Ogni utente, inoltre, ha la possibilità di rilasciare un feedback personale tramite un box dei commenti in cui è possibile far sentire la propria voce in merito a una criticità non evidenziata nel sondaggio.