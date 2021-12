Android 12L beta: Google ha bisogno di feedback per migliorarlo

A seguito del rilascio della beta 1 di Android 12L settimana scorsa, il colosso di Mountain View sta iniziando a chiedere agli utenti Google Pixel di rilasciare feedback sulla beta 1 di Android 12L condividendo preziose informazioni circa l’esperienza utente e non solo. Infatti, come avviene per ogni versione beta (indipendentemente che si tratti di un sistema operativo o di un’applicazione), l’elemento più utile per una compagnia sono appunto i feedback da parte di chi si è impegnato a testare anzitempo qualcosa, in questo caso il sistema operativo di Google.

Gli utenti Google Pixel devono fornire feedback sulla beta 1 di Android 12L

Sebbene Android 12L sia basato sulle ottime fondamenta di Android 12, è chiaro che la versione realizzata per gli smartphone foldable, tablet e Chromebook, necessiti ancora di migliorie e affinamenti al fine di raggiungere una forma pronta per essere pubblicata in versione stabile. All’interno del sondaggio che Google sta proponendo agli utenti Google Pixel muniti della beta 1 di Android 12L, la compagnia statunitense chiede di rilasciare un giudizio, da molto soddisfatto a molto insoddisfatto, su alcuni aspetti chiave, tra cui: la gestione della batteria, le performance del sistema operativo, l’interfaccia utente, la gestione della temperatura, le prestazioni dei sensori biometrici, la qualità della fotocamera e molto altro.

Gli utenti muniti di un telefono Google Pixel dal modello 3 fino al modello Pixel 5a possono indicare la propria esperienza fin da subito.