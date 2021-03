ZTE sta per lanciare i suoi primi Smart Tag. Si chiameranno “P3” e saranno i rivali degli attuali tag bluetooth di Samsung. Da quanto sappiamo, anche Xiaomi , Apple ed altre realtà presenteranno le proprie soluzioni simili, anche se per adesso non abbiamo avuto conferme ufficiali in merito. Oltre al suddetto accessorio, vedremo la K3 Smart Home Camera e nuovi router. Tutto ciò arriverà ufficialmente il prossimo il 30 marzo.

ZTE: ecco i nuovi prodotti che verranno presto svelati

L’azienda cinese ha un evento programmato per il 30 marzo e sembra che sarà un grande show digitale. Finora, l’azienda ha confermato che svelerà la sua nuova interfaccia utente Android chiamata MyOS, annuncerà l’agognato ZTE S30 Pro e lo smartwatch Watch GT. Oggi ha rivelato che annuncerà anche uno smart tag chiamato P3, una fotocamera per la casa intelligente e due nuovi router. Ha anche rivelato alcuni dettagli su ciascun prodotto.

La ZTE K3 è una fotocamera per la casa intelligente che sarà anche annunciata nei giorni a venire. La camera per interni supporta la registrazione 1080p, ha una vista panoramica a 360 °, il supporto al rilevamento umano e la visione notturna a infrarossi. Il prodotto ha una forma cilindrica bianca con una cupola nella parte superiore che ospita il sensore.

Il router ZTE AX3000 Wi-Fi 6 è uno dei due router che saranno annunciati il ​​30 marzo. Questo ha quattro antenne ad alto guadagno che, secondo ZTE, possono aiutarlo a coprire una gamma di 130.000 metri quadrati, l’equivalente di 18 campi da calcio standard . Utilizza anche la tecnologia zLink Boost che consente ad un utente di combinare due provider di rete contemporaneamente per velocità più elevate.

Infine, vedremo il Wi-Fi 6 ZTE AX5400, ossia un un router più avanzato con supporto per l’uso simultaneo di 5G e banda larga per connessioni dual-gigabit. Ha anche l’NFC per la connessione one-touch.

