ZTE è piuttosto entusiasta del suo nuovo S30 Pro che sarà presto annunciato. Come parte della sua campagna marketing, ha rilasciato in anteprima le specifiche chiave del dispositivo. L’ultimo post del produttore rivela la capacità della batteria del telefono e la tecnologia di ricarica rapida supportata.

ZTE S30 Pro: top di gamma super interessante

Secondo un post sul suo account Weibo, ZTE S30 Pro avrà una capacità della batteria di 4200 mAh. Il telefono supporterà anche la ricarica cablata rapida da 55 W, proprio come il Red Magic 5G e il Red Magic 5S. I proprietari dovrebbero essere in grado di caricare il telefono da 0 a 100% in meno di un’ora. Lo ZTE S30 Pro si preannuncia come un prodotto davvero molto interessante.

È stato confermato che avrà un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 360 Hz. Avrà anche una fotocamera selfie da 44 Megapixel e un modulo fotografico composto da quattro sensori. Il principale dovrebbe essere da 64 Mpx.

Ci aspettiamo anche che questo sia il primo device ad eseguire il nuovo software MyOS di ZTE, che dovrebbe essere basato su Android 11 pronto all’uso.

Ci sono ancora alcuni dettagli che non sono ancora noti, come le dimensioni dello schermo, il processore, la RAM, la capacità di archiviazione e, naturalmente, il prezzo. Tuttavia, ci aspettiamo che alcuni di queste informazioni vengano rivelate ufficialmente da ZTE prima della data di lancio del 30 marzo.

Oltre al dispositivo in questione, il colosso cinese dovrebbe anche annunciare un nuovo smartwatch chiamato ZTE Watch GT. Purtroppo, non sappiamo nulla di come apparirà e quali saranno le sue specifiche. Probabilmente, disporrà di una cassa circolare e di un prezzo di vendita alquanto basso, proprio come il predecessore. Ad ogni modo, ne sapremo di più nei giorni a venire; restate connessi con noi.

