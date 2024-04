Ammorbidente Lenor: MAXI SCORTA (200 lavaggi) con il 60% di sconto

Amazon ha lanciato uno sconto assurdo su questa scorta di ben 8 bottiglie di ammorbidente Lenor al profumo “Sogno di Puglia”. Un risparmio del 60% che ti permette di fare scorta a soli 15,99 euro invece di 39,70, con tanto di spedizione Prime che ti permetterà di riceverla subito a casa.

L’ammorbidente Lenor concentrato per lavatrice ti permette di avere una freschezza di lunga durata per i tuoi tessuti: la sua difesa dai cattivi odori ti assicura lenzuola profumate e pulite per fino a una settimana.

Il profumo “Sogno di Puglia” ti trasporterà in un viaggio sensoriale nella splendida regione italiana, con note fresche ispirate alla Lilia Bianco e alla Calendula, creando un’esperienza avvolgente e rinfrescante. Arricchito con un tocco di oli essenziali, l’ammorbidente utilizza l’85% di ingredienti di origine vegetale per garantire una morbidezza eccezionale ai tuoi capi.

Dermatologicamente testato, è sicuro per la pelle e i tessuti lavati, offrendo una sensazione di comfort e freschezza ad ogni lavaggio. Efficace anche a basse temperature e su cicli brevi, è una strepitosa occasione che non puoi farti scappare. Fai scorta a soli 15,99 euro invece di 39,70 prima che finisca.