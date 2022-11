Amazon SHOCK, tutto a meno di 15€: 5 gadget tech in sconto fino al 75%

Divertiti a fare shopping tech a prezzo piccolissimo da Amazon. Con gli sconti fino al 75%, puoi prendere un sacco di interessanti prodotti a meno di 15€. Dovrai sfruttare i coupon finché sono attivi però: dureranno pochissimo. Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Pronto a scoprire questi 5 prodotti di tecnologia? Eccoli tutti!

Un ottimo paio di auricolari wireless, dotato di design semi in ear. Super compatto, dotato di buona qualità audio e con ottima autonomia energetica. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 15€ appena. Sconto 75%.

Uno spettacolare speaker wireless di design, potente, compatto e utilizzabile senza il vincolo dei cavi. Infatti, può contare su batteria integrata ricaricabile e connettività Bluetooth per l’abbinamento a smartphone, tablet, PC e TV. Compatto e pronto a garantirti un ottimo audio, puoi portarlo a casa a 14,90€: spunta il coupon in pagina e accaparratelo al volo. Sconto 50%.

Il terzo gadget è incredibilmente utile. Si tratta di una presa smart che – una volta integrata nel muro al posto di quella standard – diventa invisibile. Ottieni una postazione smart alla quale collegare i tuoi oggetti, senza però l’ingombro delle classiche prese intelligenti. Con lo sconto del 60%, la prendi a 10€ appena: attiva l’offerta in pagina e completa l’ordine al volo.

Il quarto prodotto è anch’esso una chicca per la casa intelligente. Questo interruttore da muro, può rendere smart fino a due lampadari di qualsiasi tipo, anche molto vecchi. Infatti, basterà posizionare lui al posto di quelli vecchi che hai già. In pochi secondi, la configuri tramite applicazione e da quel momento in poi puoi accendere e spegnere le luci tramite smartphone o usando la voce, data la compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa. Spunta il coupon e prendilo a 11€ circa (sconto 60%).

Per finire, questo spettacolare microscopio digitale. Un dispositivo in grado di ingrandire fino a 1000X che puoi utilizzare in abbinata a smartphone (Android), tablet (Android) e PC (Windows). Basta effettuare il collegamento e iniziare a utilizzarlo. In dotazione, c’è anche un kit di vetrini che ti permetterà di scoprire subito cosa può offrirti questo dispositivo. Per approfittarne, e prenderlo a 12€ circa appena, basta spuntare il coupon sconto del 75% e completare velocemente l’ordine.

Visto quanta interessante tecnologia puoi prendere da Amazon a meno di 20€? Basta approfittare di coupon e approfittare degli sconti fino al 75% prima che finiscano. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono sempre rapide e gratuite. Ricorda: tutte le offerte sono a tempo e disponibilità limitati.

