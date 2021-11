Amazon Prime Video: ecco la novità pensata per i social

Amazon Prime Video ora consente agli utenti di condividere clip di film e programmi TV sui social network direttamente dall'app.

Amazon Prime Video: si possono condividere clip social dall'app

Il servizio di e-commerce più famoso al mondoha annunciato ieri un aggiornamento dell'app di streaming Prime Video su iOS. Adesso gli utenti saranno in grado di condividere brevi clip provenienti dai contenuti di Amazon Prime Video sui social network, cosa che non è possibile su quasi tutti i servizi di streaming a pagamento.

Come notato da The Verge, la nuova funzione di condivisione video sarà disponibile prima per gli utenti iOS, che ora troveranno un pulsante “Condividi una clip” durante la visione di un film o di un programma TV.

Con un solo tocco, l'app Amazon Prime Video genererà una breve clip di 30 secondi del momento che state guardando e questo mini video potrà essere sistemato e editato manualmente dall'utente. Una volta che il tutto sarà pronto, potrà essere condiviso tramite iMessage, Twitter o qualsiasi altro social network.

Sfortunatamente, l'opzione di condivisione sarà disponibile solo per contenuti selezionati, ma comunque questo è un enorme miglioramento rispetto al non poter condividere nemmeno gli screenshot di ciò che si sta guardando. La maggior parte delle app di streaming utilizza protezioni DRM che rendono lo schermo nero quando si acquisisce uno screenshot o si registra il display.

Secondo Amazon, l'opzione di condivisione della clip può già essere trovata guardando gli episodi di The Wilds, Invincible, Fairfax e della prima stagione di The Boys. La società promette di abilitare la condivisione per più film e programmi TV nel prossimo futuro; vi terremo aggiornati.