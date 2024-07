Amazon Prime Day: SpongeBob per PS5 a soli 21€ è da prendere!

La tua nuovissima avventura videoludica avrà come protagonista… SpongeBob! Sì, perché SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake per PlayStation 5 costa solamente 21,70€ grazie al Prime Day. Scopriamo di cosa si tratta!

Tutte le caratteristiche del videogame di SpongeBob per PS5

Grazie a PS5, la grafica vivace e colorata fa prendere vita ai personaggi e ai luoghi iconici di Bikini Bottom con un livello di dettaglio mai visto prima. Ogni scena è un tripudio di colori e animazioni, che ti faranno sentire parte integrante dell’universo di SpongeBob.

Parlando di gameplay, questo è un mix perfetto tra platforming classico e risoluzione di puzzle, con un’aggiunta di elementi più action. Potrai saltare, nuotare, lanciare l’amo e utilizzare una vasta gamma di abilità speciali per superare gli ostacoli e sconfiggere i nemici.

Come dice il nome, la particolarità di questo videogame sono sicuramente i costumi cosmici. Sarai in grado di sbloccare il costume “Re Doblone” raccogliendo le monete sparse per i livelli, o sfoggiare quello di “Gary peluche” dopo aver completato tutte le sfide. Ognuno di questi costumi conferisce a SpongeBob abilità speciali e ti permette di affrontare le sfide in modo completamente nuovo. Inoltre, potrai sbloccare oltre 30 costumi divertenti, come SnailBob e SpongeGar, e collezionare oggetti nascosti per sbloccare contenuti extra.

Con la versione PS5 avrai accesso anche alla nuova modalità fotografica grazie alla qual potrai scattare foto personalizzate con una vasta gamma di filtri e pose. Potrai infatti far pposare SpongeBob e Patrick e creare ricordi indimenticabili.

Con soli 21,70€, quindi, potrai giocare il bellissimo SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake sulla tua PS5, risparmiando un bel po’ di spiccioli rispetto al costo precedente (30,66€)!