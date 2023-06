Amazon Prime Day 2023 ufficiale: ecco le date

Aggiornamento 09.21: il comunicato ufficiale del Prime Day 2023 è arrivato pochi minuti fa.

Con una mossa a sorpresa e senza inviare comunicati che dettaglino l’iniziativa, Amazon ha reso pubbliche le date del Prime Day 2023, l’evento di sconti dedicato ai clienti Prime.

Il Prime Day 2023 si svolgerà l’11 e il 12 luglio 2023, due giorni intensi in cui dare una forte spinta agli acquisti dei propri utenti proponendo scontistiche eccezionali, simili a quelle del Back Friday e in alcuni casi anche migliori.

Nella pagina dedicata all’iniziativa ci sono già diverse proposte di acquisto che riguardano tutte le categorie merceologiche che saranno interessate dagli sconti e si leggono delle FAQ che riportiamo per intero:

1) Cos’è Prime Day? Prime Day è un evento solo per i clienti Prime. Iscriviti ora a Prime per approfittare di due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro, solo per i clienti Prime.

2) Come posso prepararmi per trovare offerte per il Prime Day? Iscriviti a Prime per approfittare delle offerte di Prime Day. Certa le offerte per i clienti Prime e inizia a creare la lista dei desideri per Prime Day.

3) Cosa è incluso in Prime? Con Prime, puoi approfittare di spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, film e serie TV, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue fotografie e tanto altro.