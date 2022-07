Amazon Prime Day 2022 partiti: dove trovare i MIGLIORI affari

Ci siamo, gli Amazon Prime Day 2022 sono ufficialmente partiti. La due giorni di folle shopping durerà da oggi – 12 luglio – fino alle 23.59 del 13 luglio. Tantissime le occasioni pazzesche della quali approfittare. Ecco come fare a trovare i migliori affari.

Amazon Prime Day al via: come scovare gli sconti

Innanzitutto, è bene sottolineare un dettaglio importante: gli unici a poter approfittare di questi sconti sono gli abbonati a servizi Prime. Se non l’hai ancora fatto, il momento è perfetto per provarli gratis per 30 giorni, senza alcun vincolo (rinnovo automatico mensile, ricordati di disdire se cambi idea).

Per scovare le occasioni migliori, il miglior modo è usare strumenti utili che semplificano la ricerca: consulta la nostra guida alle 10 astuzie indispensabili per fare affari su Amazon in questi due giorni e anche nel resto dell’anno. Ancora, è utilissimo controllare la pagina ufficiale dell’evento, aggiornata in tempo reale con tutte le occasioni.

Per finire, non dimenticare che – proprio per questi due giorni – Amazon ha scontato di tantissimo i suoi migliori dispositivi: smart speaker, smart display, sistemi per la TV intelligente e per la casa smart in generale. Ho scovato 50 occasioni imperdibili e le ho riassunte in una guida dedicata.

Non dimenticare: godi sempre di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Inoltre, se cambi idea su un acquisto, hai 30 giorni per effettuare il reso in modo assolutamente gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.