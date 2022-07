Amazon Prime Day 2022: le 10 astuzie INDISPENSABILI per fare affari

L’Amazon Prime Day 2022 ti offrirà due giorni di promozioni spettacolari. Il 12 e 13 luglio sii furbo e approfitta di sconti ghiottissimi. Per non perderne nemmeno uno, metti in pratica queste 10 astuzie, sono sicura che molte di loro non le conoscevi.

Leggi ogni punto e scopri come ottenere il massimo da questa sue giorni di folle shopping!

Amazon Prime Day 2022: le astuzie per ottenere il massimo

Si tratta di 10 semplici consigli, facili da mettere in pratica, e super utili in questo momento, ma non solo. Infatti, queste astuzie sono perfette da usare ogni giorno per fare ottimi affari sulla piattaforma. Pronto? Eccoli tutti:

servizi Prime: le offerte del 12 e 13 luglio sono limitate agli abbonati ai servizi Prime; un pacchetto di vantaggi che, oltre ad offerte esclusive e spedizioni rapide e gratis su migliaia di prodotti, ti offre anche accesso a una marea di opportunità (serie TV e film on demand, musica in streaming, upload di foto illimitato e non solo); se non li hai mai provati, il momento è perfetto: ti abboni gratis per 30 giorni e poi decidi (rinnovo automatico a 36€ all’anno o 3,99€ al mese, nessun vincolo, disdici quando vuoi); pagina principale degli sconti: controlla sempre, in modo quasi spasmodico, la pagina delle offerte delle momento; guarda la vetrina ogni volta che puoi in queste 48 ore, gli aggiornamenti avvengono praticamente in tempo reale; pagina dei coupon: esiste un pagina sulla pagina che ti permette di accedere a una marea di coupon veri e propri, basta spuntarlo e il prezzo dei prodotti può crollare anche del 70%. Non la conoscevi? Dai subito un’occhiata, sfoglia le occasioni: c’è sicuramente qualcosa che ti interessa; paga a rate con Amazon a tasso zero (5 rate): se il tuo account è abilitato, su determinati prodotti puoi accedere con un click alla suddivisione del prezzo di vendita in 5 rate mensili senza pagare neanche un centesimo in più di interessi; in questo modo, puoi comprare anche qualcosa di più costoso, senza dover sostenere l’intera spesa in una sola volta. Verificare se puoi accedere a questa opzione è semplice, prendi questo prodotto come esempio (assicurati di essere loggato con il tuo account) e controlla se ti compare la possibilità di suddividere il totale, proprio come mostrato nell’immagine sottostante;

rateizzazione COFIDIS: desideri dividere un importo più importante? Grazie alla collaborazione fra Amazon e COFIDIS, puoi ottenere una linea di credito di 1500€ per i tuoi acquisti sulla piattaforma. Puoi rateizzare ordini a partire da 100€ in un numero di rate che decidi tu e – in alcuni casi – persino a interessi zero; trovi questa opportunità fra i metodi di pagamento, la richiesta (salvo approvazione) richiede pochissimi minuti; promozioni Warehouse: nel magazzino dei resi del colosso dell’e-commerce ci sono prodotti praticamente nuovi, che costano molto meno rispetto al listino e in più – per questi due giorni – sono ulteriormente scontati; dai un’occhiata all’elenco, scommetti che non pensavi di risparmiare così tanto? pagine di Telefonino.net: il nostro team specializzato nelle migliori offerte del Web lavorerà senza sosta per 48 ore al fine di trovare e offrirti i migliori prodotti in sconto, quelli assolutamente imperdibili (hai già visto l’eccellente Echo Show 15, sogno di ogni appassionato di tecnologia, per la prima volta in sconto?) canale Telegram: Telefonino ha anche un canale Telegram dedicato alle migliori offerte del Web, iscriviti e rimani aggiornato per non perdere il meglio del Prime Day 2022; approfitta dei dispositivi Amazon in sconto a partire da 12,99€: quest’anno il colosso dell’e-commerce ha veramente esagerato, ci sono occasioni e bundle assurdi sui migliori prodotti di tecnologia; ti consiglio di guardare le 50 migliori promozioni, sono impressionanti; non pensarci due volte: un consiglio spassionato. Seguo da tempo gli eventi promozionali del colosso dell’e-commerce e so bene che il tempo è tutto; ho perso una marea di occasioni perché ero indecisa (una anche di recente, non si smette mai di imparare!). Se un prodotto ti piace, e il prezzo ti convince, non pensarci su troppo: completa subito l’ordine. Potresti trovare il prezzo cambiato dopo pochissimi minuti e non c’è modo di tornare indietro. Affidati ai servizi Prime, che – oltre alle spedizioni rapide – ti offrono 30 giorni anche per effettuare il reso. Se hai paura che un prodotto possa non fare esattamente al caso tuo, ricorda che hai sempre l’assistenza del colosso dell’e-commerce pronto ad aiutarti.

Quante di queste astuzie condoni già? Sei perfettamente in tempo per metterle in pratica adesso, durante l’Amazon Prime Day 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.