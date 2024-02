Amazon: ottimo SCONTO su questa smart TV LG da 32"

Perfetta per una seconda stanza o per un piccolo appartamento, questa smart TV LG da 32 pollici è un vero affare oggi su Amazon: grazie allo sconto puoi acquistarla infatti a soli 196,86 euro invece di 249.

Smart TV LG 32″ in offerta: le caratteristiche

La Smart TV in questione è dotata di undisplay FHD 2K con LED diretto per offrirti un’esperienza visiva eccezionale con dettagli nitidi e colori vividi. Inoltre, con l supporto integrato per Google Assistant e Amazon Alexa, questa TV è compatibile con dispositivi come Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 e HomeKit, permettendoti di controllare la tua esperienza di intrattenimento con facilità.

Al cuore di questa Smart TV c’è il potente processore Gel-5 Gen5 AI, che offre funzionalità avanzate come AI Brightness Control e AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix), per un’esperienza di visione e ascolto ottimizzata. E se sei un appassionato di gaming, questa TV è pronta per te, con funzionalità come HGiG e Game Optimizer (GameGenre) che garantiscono prestazioni di gioco impeccabili.

Una TV piccola, perfetta per piccoli appartamenti e piccole stanze, ma che include tutto quello che serve per una fantastica esperienza di visione. Acquistala ora in sconto su Amazon a 196,86 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.