Amazon e le occasioni di Natale: 5 smartphone a prezzi contenuti

Tra pochi giorni sarà Natale per cui se sei ancora in alto mare con i regali non ti preoccupare. Abbiamo deciso di segnalarti una lista di 5 smartphone a prezzi davvero straordinariamente bassi però devi fare in fretta se vuoi che ti arrivino a casa in tempo.

5 Smartphone di qualità a costo azzerato

Se vuoi risparmiare il più possibile allora acquista TCL 505, oggi lo puoi avere a soli 89 euro. Ha un display da 6,75 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. Possiede 4 GB di RAM espandibile e 128 GB di memoria interna. Monta una batteria da 5010 mAh, possiede il sistema operativo Android 14 ed è Dual Sim.

A un ottimo prezzo puoi avere anche Poco C75, in questa versione 4G con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Gode di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e AI. Ha un generoso display da 6,88 pollici e una batteria che dura lungo da 5160 mAh. Oggi tu a soli 129,90 euro.

HONOR X8b oggi lo puoi avere a soli 159,90 euro, con lo sconto del 41%, una delle migliori promozioni. Infatti monta il potente processore Snapdragon 680 supportato da 8 GB di RAM e la bellezza di 256 GB di memoria interna. È dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e una straordinaria fotocamera con sensore principale da 108 MP.

Puoi avere anche l’ottimo OPPO Reno12 F 5G nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage con ricarica super veloce da 45 W a soli 249,90 euro. Integra l’intelligenza artificiale, a una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una super batteria da 5000 mAh. Inoltre monta un display dai colori vividi da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Se poi vuoi alzare un po’ l’asticella, sempre contenendo i costi, puoi acquistare realme GT 6T 5G. Qui siamo di fronte a un grande smartphone. È dotato del processore Snapdragon 7+ Gen 3 e a un meraviglioso display AMOLED da 6,78 pollici con una luminosità da 6000 nit e refresh rate a 120 Hz. Possiede 8 GB di RAM, una memoria interna da 256 GB e una ricarica incredibilmente veloce da 120 W. Oggi lo puoi acquistare a soli 366,20 euro, invece che 549,99 euro.

Fai presto perché come ti dicevo sono tutte offerte limitate e scadranno in fretta. Dunque porti a casa uno dei migliori 5 smartphone a prezzi davvero imbattibili.