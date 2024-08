Amazon Gaming Week: 10 videogiochi in sconto da comprare SUBITO

È cominciata la nuova Amazon Gaming Week: una settimana di sconti tutta dedicata agli appassionati di gaming. Potrai trovare in offerta numerosi articoli di ogni genere e se vuoi dargli un’occhiata in prima persona ti basta cliccare sul pulsante seguente. Subito sotto, invece, troverai una selezione di videogiochi in sconto assolutamente da non perdere.

Cominciamo da Shin Megami Tensei V Vengeance per PS5 disponibile a 31,99 euro invece di 49,99

Like a Dragon: Infinite Wealth per PS5 a 42,99 euro invece di 64,88

Alone in The Dark per PS5 a 31,29 euro invece di 44,12

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Switch a 39,99 euro invece di 49,90

Dark Souls III per PS4 a 15,90 euro invece di 20,97

Star Wars Jedi Survivor per Xbox Series X a 34,98 euro invece di 39,98

Little Nightmares Complete Edition per PS4 a 15,90 euro invece di 19,90

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 19,90 euro invece di 30,70

LEGO Jurassic World a 23,99 euro invece di 29

The Lord of The Rings: Return to Moria a 21,99 euro invece di 29,99

Tutte le offerte qui segnalate sono disponibili fino ad esaurimento scorte.