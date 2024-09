Amazon clonato dai cybercriminali: pericolo truffe online

Gli attacchi informatici continuano, aumentando notevolmente, soprattutto in questo periodo in cui, sembra strano o prematuro dirlo, ci stiamo avvicinando al periodo natalizio. Caratterizzato da uno shopping intenso, le truffe online si stanno già preparando in vista della prossima Festa delle Offerte Prime clonando servizi ed e-commerce di Amazon.

Si tratta di settimane molto ghiotte per i cybercriminali che si inventano di ogni per riuscire a truffare più utenti possibili. Stando a diverse segnalazioni recenti, stanno aumentando i casi in cui gli utenti si trovano di fronte a offerte speciali, rinnovi di Prime e pagine di e-commerce che sfruttano logo e grafica di Amazon. Lo shopping online è davvero sotto attacco.

Per questo è importantissimo prestare molta attenzione quando si ricevono email o messaggio promozionali, molte volte troppo belli per essere veri, sui propri dispositivi. Quasi sempre, dietro queste proposte “troppo” vantaggiose, si nascondono pericolose truffe online che sfruttano in modo spudorato e illegale brand famosi come Amazon.

Truffe online sfruttano Amazon: qual è la loro strategia

Purtroppo truffe online che sfruttano Amazon per realizzare raggiri online continuano ad aumentare. La loro strategia è quella di catturare l’attenzione e l’interesse dell’utente stupendolo con offerte speciali, a sconti quasi impossibili, o con servizi in regalo come premio fedeltà. Si aggiungono anche falsi sondaggi che promettono la possibilità di vincere premi molto costosi.

Queste truffe vengono inviate a mezzo mail o messaggio di testo. Al loro interno, oltre alla proposta, si trova un link che rimanda a pagine phishing che per grafica e contenuto sembrano proprio quelle ufficiali. Qui si realizza il raggiro. L’utente, ormai quasi in trappola, fidandosi di quello che vede, inserisce i suoi dati personali e sensibili, inclusi anche dettagli di pagamento e carte di credito.

Come difendersi da questo pericolo

Risulta quindi fondamentale adottare comportamenti e strategie in difesa da queste truffe online che sfruttano in modo improprio un brand famoso come Amazon. Cosa devi fare per difenderti e non cadere nella trappola dei cybercriminali?