Amazon BOMBE di Natale: solo occasioni con sconto 50% (da 14,99€ a 85€)

Amazon ti offre la possibilità di risparmiare il 50% su una marea di prodotti, in occasione del Natale. Attivando i coupon sulla pagina dei singoli articoli, come mostrato nella seguente immagine, potrai ottenere un metà prezzo netto direttamente a carrello! Guarda subito le occasioni che abbiamo selezionato per te e approfittane velocemente.

Scaldamani elettrico con batteria ricaricabile, confezione da due unità con custodia, a 14,99€ invece di 29,99€.

Compressore portatile con batteria ricaricabile a 19,99€ invece di 39,99€.

Powerbank Baseus da 5000 mAh, con sistema MagSafe e cavo integrato a 19,99€ invece di 39,99€.

Smartwatch con ampio schermo in cassa squadrata, con sistema di chiamata dal polso, a 29,99€ invece di 59,99€.

Confezione con 2 powerbank da 10.000 mAh e supporto alla ricarica rapida a 15,99€ invece di 31,99€.

Drone con videocamera integrata e doppia batteria in dotazione a 39,99€ invece di 79,99€.

Trapano avvitatore ricaricabile con 2 batterie, accessori e custodia a 39,98€ invece di 79,96€.

Starter d’emergenza per auto con compressore portatile ricaricabile integrato. (dispositivo 2 in 1) a 41,78€ invece di 83,57€.

Asciugacapelli compatto e potente, con ioni negativi, a 44,50€ invece di 89€.

Striscia LED smart Govee lunga 5 metri, multicolore, a 49,99€ invece di 99,99€.

Aspirapolvere senza fili super accessoriato con grande potenza aspirante (40KPa) a 85€ invece di 169,99€.

Attiva il coupon, accaparrati lo sconto del 50% e spendi la metà per i più interessanti regali di Natale. Su Amazon il risparmio è sempre assicurato, ma in alcuni casi è ancora più interessante del solito! Scegli ora e ordina in fretta: molte di queste offerte termineranno oggi, 8 dicembre.