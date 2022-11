Amazfit Band 5: SPo2, super batteria e supporto Alexa (23€ su Amazon)

A distanza di poche ore dalla fine della settimana del Black Friday, quest’oggi ti diamo la possibilità di acquistare la smartband super economica Amazfit Band 5 al prezzo più vantaggioso di sempre grazie a questa bella offerta su Amazon. Economica già di suo, in queste ore il fitness tracker del colosso cinese precipita ancora di più verso il basso raggiungendo il nuovo record di appena 23€.

Con un bel design e realizzata con materiali che conferiscono robustezza e una buona ergonomia, la smartband di Amazfit ha molto da offrirti nonostante il prezzo così economico.

Appena 23 euro su Amazon per la smartband Amazfit Band 5

Oltre ad essere perfettamente integrata con Alexa di Amazon per darti modo di controllare la smart home (e non solo) direttamente dal polso, Amazfit Band 5 monta un bel display touch a colori ed è anche impermeabile fino a 5 ATM (50 metri). Con una batteria molto valida che ti assicura ben 15 giorni di autonomia a fronte di una singola ricarica, la smartband integra anche un preciso sensore HR per il battito cardiaco in grado anche di registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue.

Il tutto è poi impreziosito anche dal perfetto tracking degli allenamenti con il tracking dettagliato dei più importanti parametri per restare in forma e migliorare la propria forma fisica. A questo prezzo hai finalmente l’opportunità più allettante di sempre per allacciare al polso una smartband bella e ricca di numerose funzioni, tua ad appena 23€ con tanto di spedizioni rapide e completamente gratuite con i servizi Prime di Amazon.

