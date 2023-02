Amazfit Band 7: la smartband TUTTOFARE costa poco su eBay

Non è più necessario spendere un piccolo capitale per mettere le mani su una smartband di qualità, non oggi quando l’ottima Amazfit Band 7 è disponibile all’acquisto su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, ad appena 59€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, il wearable del colosso cinese costa pochissimo ed ha tutte le carte al posto giusto per sorprenderti.

Realizzato con materiali di buon livello e con una cassa impermeabile all’acqua, Amazfit Band 7 monta un bel pannello AMOLED da 1.47 pollici ad altissima risoluzione ideale per leggere tutte le notifiche in arrivo e molto altro.

La smartband Amazfit Band 7 costa davvero poco su eBay: affare d’oro

Sul versante che poggia sul polso è presente un precisissimo sensore HR: tramite esso hai sempre a disposizione lo storico del tuo battito cardiaco durante il giorno, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molte altre informazioni legate alla tua salute (a riposo e sotto sforzo).

Ma non finisce qui: ad appena 59€ hai Amazon Alexa sempre a tua disposizione direttamente dal polso, una batteria di lunghissima durata (fino a 18 giorni con una singola ricarica) e il supporto a più di 120 modalità sportive per tenere traccia dei tuoi allenamenti e migliorare la tua forma fisica.

Questa offerta di eBay è la migliore che ti possa capitare sottomano per acquistare la smartband tuttofare di Amazfit, a maggior ragione se consideri che ti arriva a casa in pochissimo tempo e addirittura senza costi extra di spedizione.

