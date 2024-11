Altre App Pericolose che se installate devi eliminarle adesso

Purtroppo sono ancora state trovate altre app pericolose per tutti i dispositivi Android. Disponibili al download sul Google Play Store, queste applicazione sono riuscite a superare i controlli di sicurezza del colosso di Mountain View e infettare milioni di utenti.

Ad averle scoperte sono stati gli esperti in sicurezza informatica di Dr.Web che, prontamente, hanno pubblicato l’elenco completo per permettere agli utenti di verificare che una di queste non sia stata installata, in buona fede e senza saperlo, sui propri dispositivi.

L’infezione contenuta in queste app pericolose fa parte dei trojan Android.FakeApp che hanno il compito di aprire link a vari siti con programmi malware piuttosto primitivi. La versione in questione, Android.FakeApp.1669, si differenzia dalla maggior parte delle minacce.

App pericolose: come funziona Android.FakeApp.1669

“Android.FakeApp.1669 è rappresentato da un gran numero di modifiche che sono camuffate da vari programmi su fonti di distribuzione che includono Google Play. Ad esempio, le varianti trojan attualmente note sono state scaricate dallo store digitale ufficiale del sistema operativo Android almeno 2.160.000 volte“, hanno spiegato i ricercatori in merito alle nuove app pericolose.

I dati di Android.FakeApp.1669 contengono il link che il trojan vuole caricare all’interno della sua finestra, nell’interfaccia principale. Come dichiarato dai ricercatori, “il link porta a un sito web che avvia una lunga catena di reindirizzamenti, alla fine della quale c’è un altro sito di casinò online“. L’obiettivo è quello di rubare dati personali, dettagli di pagamento e password.

L’elenco completo

Ecco l’elenco completo delle app pericolose da cancellare nel caso tu ne avessi installata anche solo una.

Checks and Tips – 1.000.000+

FlashPage parser – 500.000+

BeYummy – your cookbook – 100.000+

Memogen – 100.000+

Display Moving Message – 100.000+

WordCount – 100.000+

Goal Achievement Planner – 100.000+

DualText Compare – 100.000+

DessertDreams Recipes – 50.000+

Score Time – 10.000+

Travel Memo 100,000+ (rimossa dal Google Play Store)

Se te le sei perse, sono state scoperte in precedenza 15 app pericolose.