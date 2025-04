Spam a tutte le ore del giorno addio: difenditi con Incogni

Le telefonate e i messaggi spam a tutte le ore del giorno rovinano le giornate di migliaia di italiani. Nella maggior parte dei casi le chiamate e le e-mail indesiderate iniziano ad arrivare prima ancora di arrivare al lavoro, per poi protrarsi durante tutto il resto della giornata, senza che le vittime possano fare qualcosa per bloccarle.

Ma davvero si è impotenti di fronte ad una situazione simile? In realtà esiste uno strumento molto efficace, che in questi mesi ha dimostrato di ridurre in maniera drastica lo spam. Questo tool si chiama Incogni: alla base della sua efficacia c’è la rimozione dei dati degli utenti dal web, che a loro volta rappresentano la linfa vitale per lo spam.

I nuovi piani di Incogni sono disponibili in sconto del 50%, con prezzi a partire da 7,29 euro al mese. C’è anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, grazie alla quale è possibile testare in prima persona la validità del software, per poi decidere se proseguire o richiedere appunto i soldi dell’acquisto.

Perché Incogni è efficace contro lo spam

Lo strumento realizzato dal team di Surfshark, noto provider VPN, è l’unico che risolve il problema dello spam alla radice. Per chi ancora è ignaro del meccanismo che c’è dietro alla ricezione di chiamate ed e-mail indesiderate durante tutto il giorno, questo schema che segue può essere molto utile:

Cessione involontaria dei dati personali durante la navigazione online.

Collezione, analisi e vendita dei dati personali degli utenti da parte dei data-broker a società terze e hacker.

Inizio delle chiamate indesiderate e dell’invio di e-mail spam.

Cosa fa Incogni? Prima richiede la rimozione dei dati dei suoi utenti dai database dei data-broker, in seguito monitora la situazione per evitare che quest’ultimi tornino in possesso di vecchie o nuove informazioni personali. In questo modo, dunque, si blocca sul nascere l’inizio delle attività spam.

L’offerta in corso sui piani annuali del tool automatico Incogni è valida per un periodo di tempo limitato.