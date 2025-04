Identità online al sicuro a 3,75€/mese con Norton 360 Advanced

Quando si parla di antivirus efficaci Norton è già una garanzia, ma con il piano Norton 360 Advanced protezione e privacy sul web vengono davvero portate al livello successivo.

Parliamo del bundle più completo per difendere te e la tua famiglia non solo da virus o malware, ma anche da truffe informatiche, phishing e pericolosi furti di dati o, peggio, d’identità. Non solo, include anche una VPN illimitata per navigare in modo anonimo e sicuro sul web.

Il prezzo? Solo 3,75€ al mese per tutto il primo anno con l’offerta in corso, praticamente appena 44,99€ totali (al posto di 134,99€, il 66% in meno) per avere ben 12 mesi di protezione fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone o tablet.

Norton 360 Advanced è la soluzione più completa per la tua privacy e sicurezza online

Ormai lo sanno tutti: non importa se dal proprio smartphone o dal PC di casa, navigare sul web espone noi e i nostri dispositivi a costanti minacce digitali. L’unico modo per proteggersi da virus e malware da un lato e da tracciamenti, truffe informatiche e phishing dall’altro è quello di affidarsi a un buon servizio antivirus.

Norton 360 Advanced è la risposta a tutti questi problemi. Offre una protezione in tempo reale contro malware e virus, assicurandosi inoltre che tutte le tue transazioni online siano 100% sicure. Ma un’altra moneta preziosa online è la tua identità. Proprio per questo motivo, Norton difende i tuoi dati personali da sguardi indiscreti e ti aiuta quando questi finiscono inavvertitamente nelle mani sbagliate.

Come? Grazie a funzionalità avanzate che includono il monitoraggio dei social media e persino del Dark Web, quella parte più “oscura” dell’internet dove spesso informazioni riservate vengono acquistate e vendute da malintenzionati e truffatori. E, oltre a una potente VPN, a proteggere la tua privacy c’è anche “SafeCam“, funzione non banale che ti avvisa di eventuali tentativi di accesso sospetti alla tua webcam quando sei al PC.

Insomma, una protezione davvero a 360° con Norton 360 Advanced. Approfitta della promozione in corso per pagarlo solo 3,75€ al mese per tutto il primo anno. Un risparmio considerevole, addirittura del 66%, per un servizio così completo ed efficace.