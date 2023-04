AirPods (seconda generazione) a meno di 130€: l'affare del giorno

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo e possedete già un iPhone, abbiamo la miglior soluzione che vi sia sul mercato. Stiamo parlando degli AirPods di seconda generazione che oggi pagate solo 127,00€ grazie agli sconti di Amazon e che si portano a casa con una serie di vantaggi non da poco.

In primo luogo infatti, segnaliamo che sono venduti e spediti dal noto sito di e-commerce; questo implica che godranno della massima garanzia possibile. Da un lato troviamo quella di Apple per un anno, dall’altro invece, quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, anche a tasso zero. Insomma, vi invitiamo a sbrigarvi se siete interessati all’acquisto; potrebbero andare a ruba da un momento all’altro.

AirPods (seconda generazione): impossibile non comprarli

Gli AirPods di seconda generazione sono auricolari TWS, ovvero, per farla breve, cuffiette Bluetooth di nuova concezione, resistenti all’acqua e alla polvere, con un’autonomia degna di nota, che si ricaricano in un baleno grazie alla custodia preposta, sia in modalità wireless che con il cavo Lightning.

Non sono in-ear quindi non presentano il supporto alla cancellazione attiva del rumore ma nemmeno all’audio spaziale, ma sono ottime per le chiamate e per l’ascolto della musica. Fra le altre cose, sono leggerissimi e non pesano nulla. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel breve periodo se siete interessati; a questo prezzo, con uno sconto simile sono veramente da comprare al volo, ma siate veloci. Vi ricordiamo che sono venduti e spediti da Amazon stesso e che godono di numerosi vantaggi esclusivi dal sito americano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.