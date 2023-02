AirPods Pro con USB Type-C: un fan ha realizzato un prototipo

In queste ore è emerso in rete il primo modello al mondo di AirPods Pro con porta USB Type-C e… no, non li ha realizzati Apple, ma un fan direttamente dal web.

AirPods Pro: ecco il primo modello con USB Type-C

Sappiamo che Apple è una compagnia che ha creato una serie di prodotti che dialogano perfettamente fra loro; si parla di ecosistema per indicare un insieme di gadget interconnessi e multifunzionali; tutto fila liscio come l’olio ma i difetti non mancano di certo. Una delle critiche che sentiamo più spesso è quella legata alla mancanza della USB Type-C sui telefoni e sugli auricolari della compagnia. Di fatto, l’azienda adotta ancora la vecchia tecnologia Lightning, anche se si dice che switcherà alla feature di nuova generazione a breve.

Intanto, un ingegnere di nome Ken Pilonel (famoso per aver realizzato il primo iPhone al mondo con porta USB Type-C) ha appena creato un nuovo capolavoro ibrido. È riuscito a modificare la connessione degli AirPods Pro di prima generazione, modificando la porta e inserendo la Type-C. Non contento di tutto ciò, ha anche fatto un video che ne illustra il procedimento e lo ha caricato su YouTube. Per la stampa del nuovo circuito ha usato una macchina 3D.

Non sono certo mancati gli errori e i tentativi – prima di arrivare al successo – sono stati tantissimi; per godere di un nuovo circuito stampato in 3D è servito tanto studio ma soprattutto, sono servite tantissime prove. Tutti gli schemi sono presenti su GitHub, così possono venir acquistati da tutti coloro che, se hanno l’attrezzatura giusta, vogliono ricreare l’esperimento in casa. Non sappiamo come la prenderà Apple; l’OEM di Cupertino potrebbe anche denunciare il ragazzo e portare la questione in tribunale. Ad ogni modo, l’azienda di Cupertino ha un ultimatum: deve passare totalmente alla USB Type-C entro il 28 dicembre 2024 se vuole continuare a vendere i suoi prodotti in Europa.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che gli AirPods Pro (2022) si trovano su Amazon a 249,99€, spese di spedizione incluse.

