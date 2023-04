AirPods Pro con schermo touch? Apple ci starebbe pensando

Apple è sempre stata un’azienda all’avanguardia. Spesso ha portato sul mercato prodotti che hanno fatto da “apripista” per una serie di gadget; pensiamo al mondo degli ultrabook con il MacBook Air come capostipite, all’iPhone 2G con il suo schermo capacitivo che ha dato il “via” allo sviluppo dei telefoni così come li conosciamo oggi, agli smartwatch con il primo Apple Watch o al mondo degli auricolari TWS con gli AirPods.

Bene, sappiate che adesso ha appena brevettato un innovativo modello di cuffiette Bluetooth avente una custodia con schermo touch, la quale consentirebbe di interagire rapidamente con alcune funzioni chiave legate agli auricolari.

AirPods con custodia touch? Cosa sappiamo ad oggi?

Ovviamente si tratta di un brevetto, pertanto la notizia va presa con “un pizzico di sale”. Il design appena brevettato suggerisce che Apple intende migliorare l’esperienza utente trasformando la custodia degli AirPods in un modello con display touch screen. Questo pannello presenterebbe una nuova UI con informazioni chiave (batteria, stato della ricarica, brano in ascolto e così via).

Dal brevetto vediamo diversi utilizzi in scenari differenti; pensiamo ad Apple Music, all’app Apple TV+, alle Mappe, agli audiolibri e non solo. La custodia con schermo touch potrebbe essere un game changer nell’uso quotidiano. Non dovrebbe neppur mancare il supporto all’assistente vocale di Apple, Siri. Oltre alle gestures, le gemme (così come la custodia) potrebbero godere di features legate alla pressione.

La domanda di brevetto è stata depositata nel mese di settembre dello scorso anno, ma non sappiamo quando e se la vedremo mai realizzata.

